Undici nuovi carabinieri al Comando Provinciale: rafforzeranno i reparti del crotonese

Undici nuovi carabinieri arrivano a Crotone e andranno a rinforzare i reparti già operativi del Comando pitagorico, ovvero le caserme del capoluogo, di Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Petilia Policastro, Roccabernarda e Cutro.

È stato lo stesso comandante provinciale, il Colonnello Raffaele Giovinazzo, a volerli presentare alla stampa, uno ad uno, una volta giunti in riva allo Jonio, al termine dei corsi di formazione presso gli Istituti dell’Arma.

Giovinazzo ha sottolineato come questo sia un segnale concreto per il territorio da parte del Comando generale: “Undici nuovi carabinieri - ha spiegato il comandante - che andranno a rafforzare l'offerta di sicurezza del nostro territorio e le loro destinazione sono le stazioni dove completeranno sul piano pratico anche il loro percorso di formazione”.

Altro aspetto sottolineato dal comandante provinciale è che “l’Arma dei Carabinieri è un'aspirazione molto seguita dei giovani che, peraltro, per intraprenderla devono effettuare anche dei corsi di preparazione ad hoc sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico professionale”.

Giovinazzo, poi, ha rimarcato anche che “da un po’ di anni la presenza femminile e da noi in questa tornata sono arrivate tre giovani carabiniere che andranno appunto a rafforzare la presenza anche dell'altro sesso nella nostra compagine provinciale”.

Infine ha precisato che i nuovi arrivi hanno superato il 142° corso di Reggio Calabria, e che provengono già da una formazione militare e che “quindi è una scelta proprio di vita che li porta poi in molti casi, come anche nel caso loro, lontani da delle loro famiglie ad operare in territori in vari teatri che sono prevalentemente operativi”.

CHI SONO

I nuovi arrivi sono tutti giovanissimi e si tratta, in particolare, dei Carabinieri Luigi Lisi e Francesco Alessandra, entrambe 22enni, originari, rispettivamente, delle province di Lecce e di Messina, con delle pregresse esperienze nella Marina Militare dal 2021: sono stati alla Stazione di Cutro.

I colleghi Carmelo Lania, Michele Epifanio, Filippo Catalfamo e Annamaria Coco, rispettivamente di 24, 21, 22 e 27 anni, il primo di San Giorgio Jonico (TA), il secondo di Messina, il terzo della provincia di Messina e la quarta di quella di Catania, con delle esperienze, rispettivamente, nell’Esercito dal 2018, nonché gli ultimi tre nella Marina dal 2022 e dal 2019, sono stati destinati invece alla Tenenza di Isola di Capo Rizzuto.

Il Carabiniere Stefania Sansone, 24enne, originaria di Monreale (PA), con precedenti esperienze nell’Esercito dal 2019, nonché in possesso di una Laurea Triennale con l‘indirizzo dei Servizi Giuridici, è stata destinata alla Stazione di Crotone Principale.

I militari Francesco Morgante e Marialaura Ciotto, di 27 e 21 anni, originari del messinese, con esperienze rispettivamente nell’Esercito dal 2020 e nella Marina dal 2021, sono stati destinati il primo alla Stazione di Mesoraca e la seconda a quella di Petilia Policastro.

Infine, Giovanni Salerno e Alessio Montagna, di 25 e 21 anni, originari delle province di Trapani e di Lecce, con esperienze nell’Esercito dal 2019 e dal 2022, sono stati destinati alla Stazione di Cirò Marina.

I rinforzi, che contribuiranno a ringiovanire e a portare delle energie operative fresche ai Reparti dipendenti, in particolare alle Stazioni sul territorio, “vero e inossidabile fulcro dell’azione dell’Arma nell’intero territorio nazionale, testimoniano l’attenzione dell’Istituzione a questa provincia e ai suoi cittadini”, è stato specificato dal comandante.