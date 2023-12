Castrovillari. Ubriaco sfascia i mobili nel bar, fermato con una scarica di taser

È stato necessario far ricorso al Taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine, per riportare alla calma un 27enne già noto alle forze dell’ordine che ieri sera, in evidente stato di ebrezza ed agitazione, stava distruggendo gli arredamenti del bar interno all’autostazione di Castrovillari, nel cosentino.

Avuta la segnalazione di quanto stava accadendo, sul posto sono intervenuti subito i poliziotti del commissariato cittadino, che pazientemente hanno cercato senza risultato di tranquillizzare l’uomo, rassicurandolo.

Secondo quanto riferito dagli stessi agenti, il 27enne, però, e di tutta risposta, ha iniziato ad inveire nei loro confronti offendendoli e mostrandosi minaccioso e violento, e scagliandosi anche contro.

Dinanzi a questo scenario, uno dei poliziotti, che aveva in dotazione il taser l’ha così utilizzato riuscendo a bloccare l’esagitato, senza tuttavia procurargli alcun danno. Espletate le formalità, l’uomo è stato quindi arrestato e poi accompagnato nella Casa Circondariale di Castrovillari.