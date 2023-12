Passati gli acquazzoni San Lucido si tuffa nel Natale: sabato canzoni sotto l’albero

Ristabilito prontamente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso lo stato generale di sicurezza sul territorio comunale dopo le violente piogge che avevano recato non pochi disagi, San Lucido volta pagina ed è già pronta ad una full-immersion nell'atmosfera Natalizia che avvolgerà la meta turistica del Tirreno Cosentino in un clima di festa fino al 6 gennaio 2024.

In particolar modo sabato 16 dicembre, entrando nel clou dei festeggiamenti, si terrà "Canzoni sotto l'albero" il primo concerto sanlucidano di Natale che rappresenta la grande novità fortemente voluta dai promotori del palinsesto di iniziative Natalizie.

Piazza Monumento dalle ore 19 godrà dello spettacolo diretto da Giusy Polito. Prevista la presentazione da parte della Tiktoker Lilly Macrito e l'esibizione della scuola di danza "Dance Movement", di Simona Minervino. La musica e la danza saranno accompagnate anche dalla gastronomia, grazie all'apertura degli stand gastronomici a cura del Comitato Acquabianca.

Non finisce certo qui. San Lucido raddoppia le attrazioni in vista del Santo Natale. Mentre non mancheranno le attrazioni per bambini e giovanissimi, c'è grande attesa anche per l'inaugurazione dell'iconica via dei presepi sanlucidana. Il Festival dei presepi nel borgo antico è infatti ormai icona del Natale sul Tirreno Cosentino, oltre ad essere tra i più belli e partecipati.