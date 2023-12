Cassano, esplode bombola di gas e distrugge abitazione: un ferito

È miracolosamente salvo il cinquantenne coinvolto nell'esplosione di una bombola di gas avvenuta in una vecchia abitazione di Cassano allo Jonio: un'esplosione che ha completamente distrutto lo stabile, che è crollato su se stesso.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo - di nazionalità pakistana - si stava preparando un thè quando, all'accensione del gas, è stato coinvolto nella violenta esplosione. Nonostante il crollo, l'uomo è rimasto lievemento ferito alla mano destra ed al viso, presentando alcune ustioni.

All'arrivo dei soccorsi era vigile, ma è stato comunque trasferito in ospedale per maggiori accertamenti. Sul posto - in località Caselle - i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area con il contributo dei Carabinieri della locale compagnia.