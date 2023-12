Mandatoriccio: nel centro storico un mercatino della solidarietà fatto dai bimbi

Un mercatino della solidarietà per aiutare chi è in difficoltà. Se a metterlo in piedi sono i bambini dell’Istituto Comprensivo, aspiranti artisti ed artigiani, l’iniziativa vale ancora di più. Sarà allestito venerdì prossimo, 22 dicembre, a partire dalle 16,30 lungo Corso Umberto, nel centro storico di Mandatoriccio, nel cosentino.

A complimentarsi per la sensibilità e l’impegno con la dirigente scolastica, con i docenti e soprattutto con gli allievi della scuola secondaria di primo grado è il Sindaco Aldo Grispino esprimendo apprezzamento per l’iniziativa dal profondo valore sociale e pedagogico.

Patrocinata dall’Amministrazione Comunale, l’iniziativa prevede l’esposizione e la vendita, attraverso un contributo simbolico, dei lavoretti realizzati nel corso dei laboratori scolastici. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a favore di quanti vivono nel disagio economico.

“Si tratta di una iniziativa all’insegna della coesione sociale – aggiunge il Primo Cittadino – che trova proprio nei giovani una spinta formidabile nella creazione di una comunità consapevole e solidale”.

Ad animare e ad impreziosire la serata ci sarà, inoltre, musica ed un momento dedicato alla tradizione enogastronomica locale con la preparazione dei Crustoli, il dolce tipico della Sila Greca durante il periodo delle feste natalizie.