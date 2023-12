Giovani Avvocati, rinnovato direttivo Aiga Cosenza: Giuliano Arabia presidente

Livio Calabrò

Rinnovato il direttivo della Sezione di Cosenza dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati: Livio Calabrò ha passato il testimone della presidenza al collega Giuliano Arabia.

Il nuovo gruppo dirigente della giovane avvocatura brutia sarà composto, tra gli altri, da: Giancarlo Scarpelli (vice presidente), Cristina Tenuta (segretario), Carmine Filicetti (tesoriere), Laura Petrone (consigliere), Rossella Blandi (consigliere), Valerio Zicaro (consigliere nazionale), Alessandro Munno (consigliere supplente), Rossana Nociti (consigliere supplente) e Attilio Pietro Spizzirri (consigliere supplente).

Il neo eletto presidente, che guiderà l’associazione per il prossimo biennio - dopo aver ringraziato tutte le colleghe e i colleghi per la fiducia accordata e, non da ultimo, il past president Calabrò e il consigliere nazionale Valerio Zicaro per il lavoro svolto nel corso degli anni - ha precisato che, in continuità con la tradizione della sezione brutia, porterà avanti i tanti progetti e le iniziative già avviate, sempre a sostegno della giovane avvocatura: non solo attività di rappresentanza istituzionale, ma anche un programma ricco di attività formative e culturali.

Obiettivo di Arabia, secondo quanto dichiarato, è l’intensificazione dei rapporti e delle collaborazioni con le Istituzioni, con le associazioni professionali, con l’Università e, soprattutto, con le istituzioni scolastiche per promuovere la cultura della legalità, del rispetto della persona e dell’inclusione.

Giuliano Arabia, classe ’88, originario di Crotone, da molti anni è impegnato nella politica forense dove ricopre, tra gli altri, a livello locale, il ruolo di consigliere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza nel quale è stato Segretario nel quadriennio 2019-2022, e a livello nazionale, è componente della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni e negli organismi forensi-Aiga.

È stato componente del Dipartimento Pari Opportunità della Giunta Nazionale Aiga, dal 2019 al 2023, con il quale, lo scorso mese, ha presentato, alla Camera dei Deputati, il primo rapporto sulla Giovane Avvocatura.

Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni su tematiche di ampio respiro, in modo particolare su quelle legate alle pari opportunità e alla lotta contro ogni forma di discriminazione, organizzati presso organi professionali ed associazioni di categoria maggiormente rappresentativi dell’Avvocatura.