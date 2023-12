Mandatoriccio, annunciato il potenziamento della medicina territoriale

Includere innovando, prosegue senza sosta anche nell’imminente periodo natalizio l’impegno dell’esecutivo sulle politiche sociali. L’obiettivo resta quello di innalzare il livello di qualità della vita dei cittadini attraverso l’introduzione di nuovi servizi ed il potenziamento degli esistenti, soprattutto quelli destinati all’infanzia e alla terza età. Lo ha ribadito il sindaco Aldo Grispino nel corso della visita agli ospiti del centro di riposo per anziani Casa Mesiti nei giorni scorsi.

"La medicina territoriale sarà potenziata e da gennaio all’interno dell’ambulatorio comunale saranno attivate le specialistiche di Cardiologia e Diabetologia" ha annunciato il primo cittadino. "Sarà possibile nuovamente procedere al prelievo del sangue per le analisi ematologiche, consentendo alle persone di potersi curare a casa senza il bisogno di recarsi nei presidi sanitari e negli ospedali di Corigliano-Rossano e Cariati".

Esprimendo soddisfazione per la qualità dei servizi offerti all’interno della struttura, Grispino ha ringraziato i residenti per il patrimonio di radici, memoria e tradizione che quotidianamente condividono con la cittadinanza. "Avete mandato avanti le vostre famiglie anche nei momenti più difficili non trascurando mai i valori che devono reggere la nostra società. La bussola della nostra azione di governo e del nostro impegno continuerà a considerare prioritaria l’attenzione ai bisogni sociali".

La visita, ricca di emozioni, si è conclusa con un momento conviviale e la consegna dei panettoni. Dagli anziani ai più piccoli: il Natale della solidarietà e dell’inclusione sociale ha fatto tappa anche all’asilo nido comunale Il Cucciolo, gestito dalla Cooperativa Magnolia diretta da Teresa Renzo che, nei giorni scorsi, ha presentato la recita natalizia. All’iniziativa, inserita nella programmazione socio-culturale promossa dall’Amministrazione Comunale, hanno preso parte anche il vicesindaco Francesco Greco, il presidente del consiglio comunale Luigi Pellegrino ed il comandante della Stazione dei Carabinieri di Cariati Luca di Santo.

Guidati dallo staff di educatori, i bambini della scuola dell’infanzia hanno regalato momenti di gioia esibendosi in canti, poesie e rappresentazioni sul Natale e dando dimostrazione del prezioso know-how che la grande esperienza della Cooperativa Magnolia di Corigliano-Rossano continua a mettere in campo a sostegno della crescita e la formazione della prima infanzia