Mandatoriccio, l’Ic ha aderito al progetto “Cancro io ti boccio-Stem e Ricerca”

Mirella Pacifico

L’Istituto comprensivo Mandatoriccio ha aderito, per il secondo anno, progetto "Cancro io ti boccio-Stem e Ricerca” promosso da Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, con la vendita di beneficenza di cioccolatini, per finanziare, appunto, la ricerca sul cancro.

Un progetto di cittadinanza attiva - spiegano dalla scuola - inserito nel Ptof, Piano triennale dell’offerta formativa, dell'istituto guidato dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico, per riflettere su temi che riguardano tutte le famiglie e con cui si raccolgono fondi per finanziare la ricerca contro il cancro.

L'obiettivo è anche avvicinare le nuove generazioni alle Stem, science, technology, engineering and mathematics e al mondo della ricerca scientifica, stimolando la curiosità dei ragazzi con materiale didattico dedicato (foto al microscopio e gioco Airc).

Gli studenti sono stati per un giorno volontari Airc e, oltre alla vendita, si sono impegnati a chiedere donazioni in giro in alcuni paesi (Pietrapaola e Calopezzati).

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva, anche, di alcuni genitori, che, oltre a contribuire con l’acquisto, hanno voluto occuparsi della vendita, in particolare per la gestione del denaro raccolto e la compilazione delle ricevute ai donatori.

Anche questa volta tutti gli obiettivi prefissati dall’Ic Mandatoriccio sono stati raggiunti. “Gli alunni – ha commentato la dirigente Pacifico - sono stati fantastici volontari per Airc, allestendo i banchetti e interessandosi della vendita dei cioccolatini. Inoltre – ha aggiunto la ds - si sono impegnati a chiedere donazioni. Si sono incuriositi con il materiale didattico dedicato dato in dotazione per avvicinare le giovani generazioni alle Stem. I docenti, coordinati dalla professoressa Maria Madeo, referente del progetto, hanno attivamente supportato gli studenti in tutti i plessi”.

Sono stati raccolti complessivamente 2.673 euro, che la scuola ha già provveduto a inoltrare all'Airc. “Siamo orgogliosi – hanno affermato alcuni docenti dell’Ic Mandatoriccio - del nostro contributo, modesto, ma importante sotto diversi punti di vista”.

Alla dirigente Pacifico sono questi i viaggi che piacciono: “I viaggi della solidarietà. I viaggi nei quali – ha detto testualmente - genitori, docenti e alunni salgono sulla mongolfiera e colorano il cielo di positività”. Alla stessa dirigente non sono mancate parole di ringraziamento verso tutti gli alunni, i genitori e i docenti, e in particolare verso la professoressa Madeo.