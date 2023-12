Paola, Commercialisti e Confesercenti insieme per il futuro dell’imprenditoria locale

L'Ordine dei Commercialisti di Paola ha organizzato, in collaborazione con l'Associazione Confesercenti, un incontro di approfondimento sul microcredito. Il microcredito si configura come un pilastro fondamentale nel supporto alle nuove iniziative imprenditoriali, fornendo un'opportunità di finanziamento a coloro che riscontrano difficoltà nell'accesso ai tradizionali canali creditizi. Questa iniziativa si rivela cruciale nel panorama economico attuale, soprattutto alla luce delle nuove misure di sostegno al settore.

Durante l'incontro, si è dedicato ampio spazio all'approfondimento degli aspetti normativi e pratici legati al microcredito. Si è messo in luce il potenziale offerto da questa forma di finanziamento e il suo impatto positivo sull'ecosistema imprenditoriale locale. Inoltre, esaminate le recenti misure pensate per consolidare e sostenere questo settore in crescita.

Il Presidente dell’Odcec Paola, Fernando Caldiero, e il Presidente di Confesercenti, Nino De Santo, hanno dato il via ai lavori con i saluti istituzionali. Successivamente, il Francesco Baggetta, Direttore Generale di Confesercenti Calabria e responsabile dei servizi ausiliari del microcredito, ha introdotto l’argomento. Si sono approfonditi, inoltre, gli aspetti normativi legati al microcredito con il contributo di Giovanni Cauteruccio, consigliere dell'Odcec, che ha offerto chiarezza sulle linee guida e le opportunità presenti.

Infine, Nazareno Di Renzo, membro della commissione di finanza agevolata, ha illustrato i processi di presentazione delle richieste di Microcredito, mettendo in risalto le nuove misure a supporto del settore. Il Presidente Caldiero ha espresso grande soddisfazione per l'opportunità di affrontare un tema così rilevante.