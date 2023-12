Scoperto nuovo furto d’acqua a Roccabernada: denunciati in due

Due persone sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri di Roccabernarda, a seguito di un controllo - svolto lo scorso 13 dicembre assieme a personale di Congesi - svolto nell'intera provincia crotonese. Nello stesso centro abitato, precisamente in località Salinella, è stato scoperto un bypass alla rete idrica.

La tubatura abusiva conduceva verso tre abitazioni nelle vicinanze, risultate non collegate alla rete principale. Qui è stata scoperta una grande cisterna collegata al bypass, sulla quale erano addirittura riportati i cognomi dei proprietari: circostanza che non ha lasciato dubbi sulla responsabilità del furto.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i rispettivi proprietari delle abitazioni - un 46enne ed un 52enne, entrambe del posto - avrebbero prelevato acqua abusivamente per almeno un paio d'anni, per un valore stimato in circa 2 mila euro. Al termine delle formalità di rito, sono stati entrambi denunciati a piede libero.