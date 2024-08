Furti d’acqua e d’energia, nuove denunce a Petilia Policastro

Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri per individuare gli allacci abusivi sia per quanto riguarda l'acqua che per quanto riguarda la corrente elettrica. Nella mattinata del 27 agosto scorso sono stati svolti dei controlli mirati a Petilia Policastro, assieme al personale specializzato della Congesi e dell'Enel: a seguito della verifica di alcune abitazioni ed esercizi commerciali nella frazione Pagliarelle, sono stati denunciati quattro soggetti, una 68enne e un 34enne per furto aggravato di acqua, una 39enne e un 84enne, per furto di energia elettrica.

Nel corso del controllo i militari rinvenivano allacci e innesti abusivi alla rete idrica pubblica, utilizzati non solo per uso domestico ma – addirittura - anche per l’irrigazione di piccoli terreni agricoli. I deferiti non risultavano in possesso di regolare contratto idrico e gli allacci abusivi sono stati immediatamente interrotti.

Nel corso del servizio è stato possibile individuare un allaccio abusivo - utilizzato per il funzionamento di alcuni elettrodomestici - all’interno di un salone per acconciature, salone che, in seguito a controlli approfonditi, è risultato anche abusivo, in quanto la proprietaria non ha mai presentato la prevista segnalazione certificata di inizio attività al Comune, non essendo nemmeno in possesso della prescritta qualifica professionale. Motivo che ha portato ad una sanzione da mille euro, nonchè al sequestro degli elettrodomestici ed alla chiusura dell'attività.



Nel corso dei controlli è stato deferito in stato di libertà anche un altro soggetto del posto, in quanto nella sua abitazione è stato rinvenuto un allaccio abusivo alla rete elettrica. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, sia con interventi mirati che a campione.