Vasti controlli tra Petilia e Mesoraca: scattano sanzioni e denunce

Estesi controlli hanno coinvolto i comuni di Petilia Policastro e Mesoraca, nell'alto crotonese, dove la Questura di Crotone ha disposto una serie di attività mirate volte al contrasto della criminalità, in particolare contro lo spaccio di stupefacenti, ed al controllo dei soggetti posti ai domiciliari.

Complessivamente, sono state identificate 315 persone (tra cui 33 extracomunitari), di cui 93 con precedenti. Controllati anche 195 veicoli ed 8 esercizi commerciali, oltre a 13 controlli domiciliari. Presenti, tra i due comuni, 9 posti di blocco.

Il titolare di un circolo ricreativo sito in Mesoraca è stato sanzionato in quanto sorpreso a rivedere alimenti e bevande a qualsiasi avventore, divenendo di fatto un pubblico esercizio senza titoli. Per tali motivi è stato multato per oltre 6 mila euro.

I titolari di due attività di meccatronica invece sono stati sanzionati per esercizio abusivo di attività, con conseguente sequestro dell'officina e delle attrezzature contenute all'interno.