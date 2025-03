Controlli nel crotonese: multe, denunce e segnalazioni

Nel corso di questa settimana, i Carabinieri, insieme ai colleghi del Battaglione Calabria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Petilia Policastro, Cotronei e Mesoraca.

Il dispositivo è stato impiegato per le vie dei paesi e nelle zone rurali limitrofe, mantenendo alta l’attenzione alla prevenzione e repressione dei reati in genere, favorendo una costante vigilanza sulla sicurezza dei cittadini.

Di conseguenza, grazie ai posti di controllo posizionati nelle vie principali, è stata effettuata una massiccia verifica di persone in ingresso e in uscita dai centri abitati, arrivadno ad identificare novanta soggetti - molti dei quali con precedenti penali - e verificare sessanta veicoli.

L’attenzione è stata posta anche al rospetto del codice della strada, non trascurando un aspetto spesso sottovalutato, ma di fondamentale importanza come la sicurezza stradale. In questa occasione sono state elevate tre sanzioni.

Nel corso del servizio, un cittadino originario di Mesoraca, è stato poi segnalato alla Prefettura in quanto sorpreso con tre grammi di marijuana.

I militari hanno proceduto, inoltre, al controllo di quattro attività commerciali, multandone due, per un totale di 4mila euro, poiché il registro Hccp - obbligatorio per la somministrazione di bevande e alimenti - non era aggiornato.

Infine, a seguito di un successivo intervento, effettuato nel comune di Cotronei, un 61enne del posto è stato denunciato per danneggiamento, porto ingiustificato di armi, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale.