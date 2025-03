Controlli tra Petilia e Mesoraca: elevate sanzioni e revocati permessi di soggiorno

Una serie di controlli a tappeto sono stati svolti, nei giorni scorsi, dagli agenti di Polizia tra i comuni di Petilia Policastro e Mesoraca, nell'alto crotonese. Controlli predisposti dalla Questura, volti al contrasto della criminali ed al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Controllate, complessivamente, 274 persone, 163 veicoli e 6 esercizi commerciali, oltre ad 8 perquisizioni domiciliari specifiche nei confronti di altrettanti soggetti già noti alle forze dell'ordine. Elevate 4 sanzioni per violazioni stradale (tra cui un ritiro di patente scaduta e due ritiri di carte di circolazione per autorizzazioni revocate).

Identificati anche 11 cittadini extracomunitari per apposite verifiche circa la loro reale residenza: al vaglio infatti risultano 3 domicili sottoposti a verifica, che non sarebbero conformi alle dichiarazioni fornite. Per tutti i soggetti è ora al vaglio la revoca del permesso di soggiorno.