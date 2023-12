Futsal, Serie A. Lamezia chiude il 2023 casalingo, al PalaSparti arriva il Palermo

Nicola Samele

Domani, sabato 23 dicembre, alle 17, al PalaSparti di Lamezia Terme andrà in scena l’ultima sfida casalinga dell’anno per l’Ecosistem Lamezia Soccer. Avversari, nel decimo turno del campionato di Serie A2 Futsal, saranno i rosanero del Città di Palermo.

Entrambe le squadre sono reduci da risultati positivi e arrivano alla gara del PalaSparti con la voglia di trovare continuità, mantenendo inalterato il trend positivo per chiudere al meglio la parentesi 2023 del campionato.

Per l’Ecosistem l’anno si concluderà definitivamente con l’impegno nel ritorno degli Ottavi di Finale di Coppa Divisione, che si giocherà mercoledì 27 dicembre a Regalbuto, i provincia di Enna, in Sicilia.

In campionato gli Orange di mister Carrozza sono reduci dal successo per 2-1 ottenuto in casa contro il Sammichele. Una prestazione maiuscola dell’Ecosistem, che mettendo sul parquet precisione e cattiveria agonistica, ha saputo imbrigliare una delle formazioni più temibili del girone, dimostrando compattezza e caratura tecnica.

Autore della doppietta decisiva è stato uno dei due nuovi acquisti Agustin Cafure, subito in gran spolvero. Anche l’altro nuovo arrivato, Everton Guarnieri, si è fatto subito apprezzare, confezionando uno splendido assist per la seconda rete del pivot Orange.

Il Città di Palermo, nel precedente turno, ha battuto 3-1 il Dream Team Palo del Colle. I gol palermitani sono stati realizzati da Sposito, Di Maria e Madonia. Top scorer dei rosanero è Torcivia, con 5 gol.

La partita tra Lamezia e Palermo sarà arbitrata dai sigg. Domenico De Candia e Mirko Girolamo Cantatore di Molfetta. Cronometrista sarà il sig. Francesco Saverio Lupinacci di Cosenza.

Dalle parole del DS Nicola Samele si evince la volontà lametina di concludere al meglio: “Vogliamo chiudere il 2023 di fronte ai nostri tifosi nel migliore dei modi possibili. Per noi questo è stato un anno splendido, con le Final Eight in Coppa Italia e la storica promozione in Serie A2, che a Lamezia nessuna squadra maschile aveva mai conquistato prima. Il 2023 è stato un anno storico e vogliamo che il 2024 sia anche importante! Siamo un gruppo affiatato e insieme a tutto il club vogliamo continuare a dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi e a tutta la città”.