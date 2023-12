Tortora. Nel capannone gli trovano manufatti esplosivi illegali, denunciato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Ancora un sequestro di botti, attività che prima e durante le festività natalizie segna ogni anno un notevole incremento. Questa volta un altro carico è stato scoperto a Tortora, nel cosentino dai Carabinieri delle Stazioni di Diamante e Praia a Mare che hanno anche denunciato in stato di libertà un 37enne del posto.

In un capannone di sua proprietà, difatti, in uno scatolone, sono stati trovati 35 manufatti esplosivi illegali di natura artigianale, senza alcun segno identificativo, dal peso complessivo di 7,5 chilogrammi, di cui 4,3 chili di polvere pirica.

Le ricerche sono state poi estese a tutto il locale recuperando altri tre artifizi pirotecnici appartenenti alla categoria F2, dal peso complessivo di 1,5 kg.

Questi ultimi, sottoposti a sequestro penale, sono stati affidati per la custodia ad una ditta specializzata mentre per i primi è stato necessario l’intervento degli Artificieri del Nucleo Investigativo di Cosenza che acclarata la pericolosità degli involucri, ha provveduto a farli brillare in una cava dismessa ed in una cornice di sicurezza.