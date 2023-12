Crotone, il Comune si prepara al Capodanno: definite le aree di parcheggio

Il Comune di Crotone ha ultimato i preparativi logistici in vista dell'arrivo di numerosi avventori desiderosi di assistere al Capodanno della Rai. Questa mattina infatti l'ente ha diffuso una nota informativa riguardante le nuove aree parcheggio allestite per l'evento, ma non solo.

Per chiunque raggiungerà la città in auto, sono state allestite due aree nelle immediate adiacenze della Strada Statale 106: si tratta di Piazzale Casillo (QUI) e Piazzale Lucente (QUI). Chi si fermerà li potrà usufruire del servizio di navetta. Definiti inoltre le aree parcheggio cittadine: Via Miscello da Ripe (QUI), piazza Mantegna (QUI), parcheggio Tribunale (QUI), parcheggio PalaMilone (QUI), parcheggio Antistadio (QUI), parcheggio Borgata Giardini (QUI).

Per chi vorrà utilizzare i mezzi pubblici, disposto un servizio navetta straordinario per i quartieri di Tufolo e Farina, che saranno collegati con i percorsi pedonali realizzati in pieno centro per raggiungere in sicurezza l'area dell'evento. Disposto inoltre una ulteriore area di sosta per autobus nelle adiacenze del Terminal Crociere presso il porto cittadino.

L'amministrazione rende noto che comunicherà ogni ulteriore dettaglio tramite i propri canali social. Predisposto anche l'allestimento di 2 maxischermi per chi non potrà seguire l'evento dal vivo: uno verrà installato in Piazza della Resistenza (QUI) e l'altro in Piazza Berlinguer (QUI).