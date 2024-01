Capodanno in tv. Sindaco euforico: “notte magica, la bellezza di Crotone in tutto il mondo”

“Una notte bellissima, magica”. Così il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha voluto commentare, di prima mattina, la serata di Capodanno che ha visto protagonista la città pitagorica su Rai Uno nella seguitissima trasmissione l’Anno che verrà, condotta da Amadeus e che ha visto la città, ieri, e per tutta la notte, affollata da migliaia di persone festanti, non solo locali ma anche giunte da diverse parti d’Italia.

Il primo cittadino non ha dubbio, ed il successo si dice certo sia dovuto ad un lavoro di squadra ed alla sinergia istituzionale “che ha consentito di presentare all’Italia e al mondo Crotone in tutta la sua bellezza”.

Per questo ha voluto ringraziare la Regione, il presidente Roberto Occhiuto, la Calabria Film Commission, la Rai e lo stesso Amadeus “che ha avuto parole dolcissime per la nostra città”, evidenzia Voce.

Un lavoro di squadra che ha visto coinvolte Prefettura, Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, così come Protezione Civile, Croce Rossa, Akrea, Polizia Locale, e tecnici, operai e dipendenti comunali.

Una presenza discreta ed efficace che ha consentito che la festa si svolgesse senza problemi. “Una organizzazione - precisa ancora un Voce soddisfatto - che ha ribaltato tanti stereotipi e che ha dimostrato che anche a queste latitudini si può fare qualcosa di grande e di bello. Ma il ringraziamento più sentito va ai miei concittadini”.

Proprio per quest’ultimi, poi, il sindaco ha parole di riconoscenza: “Avete dato una prova di civiltà e di responsabilità che ha consentito che l’evento si svolgesse in sicurezza e senza alcun disordine. Grazie per la grande partecipazione, per l’entusiasmo, per il calore che attraverso gli schemi televisivi avete trasmesso all’intero paese”.

“Leggere sui vostri volti la felicità, vedere i vostri sorrisi mi ha commosso. Grazie di cuore, buon 2024. Insieme continuiamo a cambiare e a far crescere la nostra città” ha concluso Voce.