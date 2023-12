Comune Crotone, L’anno che verrà: modifiche alla viabilità cittadina

Al fine di consentire le attività relative all'evento "L'anno che verrà" sono state disposte le seguenti misure relative alla viabilità cittadina di Crotone: l'inversione del senso di marcia in via Monsignor P. Raimondi, istituendo il senso unico in direzione piazza Duomo e corso V. Emanuele dalle ore 15:00 del 29.12.2023 sino alle ore 07:00 del 06.01.2024;

la chiusura al transito veicolare, dalle ore 15:00 del 29.12.2023 sino alle ore 07:00 del 06.01.2024 , Piazza Pitagora e Corso Messinetti.