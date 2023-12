Crotone. L’anno che verrà, Amadeus: “Bellissima città ed accoglienza fantastica”

Amadeus

Domani 31 dicembre, Crotone sarà traghettato nel nuovo anno grazie alla tradizionale kermesse canora denominata “L’anno che verrà” condotta da Amadeus, con la quale si saluterà il 2023 per essere traghettati, con ilarità e spensieratezza, nel 2024.





di Francesco Pitingolo

Il noto programma di Rai 1 sarà condotto per la nona volta consecutiva da Amadeus che raggiunge, nelle conduzioni Carlo Conti, anche se lo stesso non può vantare la stessa consecutio temporum degli eventi.

Anticipazione di Sanremo, dunque, che vedrà esibirsi sul maestoso palco ubicato a Crotone in Piazza Pitagora, un corposo gruppo di artisti fra i quali si annoverano i nomi di Paola & Chiara, Il Volo, Annalisa, Cristiano Malgioglio, I Cugini di Campagna e tanti, tanti altri nomi già resi noti nelle scorse giornate.

Nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia dell’evento sono intervenuti in primis il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che ha dichiarato di aver vinto la sfida di voler fare il Capodanno a Crotone, una città dalle grandi potenzialità, purtroppo inespresse dal punto di vista turistico: “Sono molto felice che ci sia questo importante evento di promozione territoriale. Io governo una regione straordinaria, ma complicata ed ho il dovere di farla conoscere per le straordinarie ricchezze che ha. Pensate che solo i primi spazi andati in onda negli ultimi tre mesi, hanno fatto vedere la Calabria nella casa di 50 milioni di telespettatori. Grazie alla Rai che è riuscita a promuovere questa Regione di cui sono onorato di fare il Presidente”.

Intervengono in seguito i dirigenti Rai, il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari e il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce che ha accettato e portato avanti una grandissima sfida per il capoluogo calabrese: “In città c’è grandissimo entusiasmo, chiunque ha avuto la possibilità di constatare tanta felicità che gira intorno a questo evento. Pur continuando le criticità del territorio, abbiamo fatto in modo che tutto si svolga nel massimo ordine e nella massima sicurezza”.

Infine prende la parola il Direttore Artistico e conduttore Amadeus che per ben nove volte ha condotto il tradizionale appuntamento di fine anno denominato “L’Anno che verrà” che può vantare ben cinque conduzioni in Basilicata, due in Umbria, uno a Roma (nell’anno della pandemia) e infine a Crotone.

Si dice felicissimo Amadeus di essere nel capoluogo calabrese, città del compianto Rino Gaetano, scomparso troppo presto, che lo stesso conduttore definisce uno dei grandi geni della musica italiana.

“Un’atmosfera bellissima, un’accoglienza fantastica che rispecchia l’energia della Calabria e di questa città. Questo è un evento importante per la Rai che non è secondo a nessuno e dove viene coinvolta un’intera città; basta vedere l’immagine del palco che nella sua imponenza sembra abbracciare la città; ecco queste immagini verranno viste dall’intera Italia (e non solo)".

"Ognuno delle persone che sono su questo palco, per realizzare quest’evento, deve fare il massimo insieme alla città e speriamo che questa luce forte che dà il Capodanno, possa accendere un faro su un territorio che merita di essere visto, frequentato e amato perché la vostra è una gran bella città. Grazie a tutti coloro che lavorano per realizzare l’anno che verrà”.

Un cast che promette di portare in Calabria nomi importanti che riusciranno ad unire generazioni attraverso musica e ricordi, e tanti mondi musicali: “C’è tanta festa e tanta energia - continua Amadeus - io in genere quando compongo il cast di Capodanno faccio in modo che sul palco ci sia soprattutto energia e voglia di cantare grazie a canzoni conosciute da tutti. L’obiettivo è che nel tempo questo Capodanno porti alla gente di Crotone qualcosa in più che prima non c’era, qualcosa di estremamente bello".

La città di Pitagora, con le bellezze del suo territorio, dopo le 21, non appena sarà terminato il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, darà il via a quello che per il capoluogo calabrese può tranquillamente definirsi un evento epocale che guiderà i telespettatori, anche grazie ad una diretta radiofonica trasmessa da Rai Radio1 oltre che alla diretta televisiva su Rai 1, nel 2024 speriamo più radioso per tutti.

A Noi di Cn24, non resta che augurarvi buona visione, buon divertimento e felice 2024.