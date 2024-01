Prossimo Capodanno Rai in Calabria: sì, ma la città sarà decisa nell’ultimo trimestre

Il prossimo capodanni Rai, in diretta Tv, sarà in Calabria ma in una città ancora da stabilire. Anche se il presidente della Regione Roberto Occhiuto non nasconde apertamente che gli farebbe piacere “che una città importante come Reggio Calabria potesse ospitare questo grande evento”.

Insomma, dopo il successo del 31 dicembre scorso quando la trasmissione “L’Anno che Verrà”, condotta da Amadeus, in diretta da Crotone, ha fatto il pieno di ascoltatori, con punte alla mezzanotte di dieci milioni di telespettatori (QUI), già si comincia a parlare del prossimo di capodanno e parte il toto città che ne faranno da cornice.

“Sarà individuata nei prossimi mesi di concerto tra la Rai e la Regione” taglia corto il governatore Occhiuto che precisa: “ancora nulla è deciso e le valutazioni verranno fatte solo nell’ultimo trimestre dell’anno”.