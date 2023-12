L’anno che verrà: il Comune di Crotone rende note le modalità di accesso alla piazza

Il Comune di Crotone ha appena reso noto le modalità di accesso a Piazza Pitagora, per poter assistere all'atteso evento di fine anno. Evento che, lo ricordiamo, attirerà in città migliaia di persone, e per il quale è stato necessario predisporre una serie di varchi d'ingresso e di uscita per gestire l'ingente flusso di persone.



Nel pieno rispetto delle prescrizioni poste dal competente organismo, sono stati predisposti quattro varchi d'ingresso ed uno d'uscita. L’accesso alla piazza sarà consentito dalle 18:00, salvo il prolungarsi delle attività di bonifica dell’area. Tutti i varchi sono dotati di un sistema di contapersone unico e centralizzato, al fine di garantire il numero massimo di spettatori possibili in piazza. I varchi di entrata sono così posizionati:

In verde i varchi di accesso pubblici: quello principale è posizionato lungo Via Poggioreale, seguito dai vicini punti di ingresso di Via Pantusa e Via Sculco. L'amministrazione comunale consiglia di usare maggiormente il primo varco, essendo la strada fisicamente più larga. Appositi segnali per raggiungere (a piedi) i varchi d'ingresso sono già posizionati lungo le principali vie cittadine.



In giallo è indicato il varco riservato di Via Messinetti, destinato solo ed esclusivamente alle persone con diversa abilità, alla stampa e ad altri soggetti autorizzati (personale di servizio, tecnici, ecc.). L'accesso tramite questo varco - che fungerà sia in ingresso che in uscita - è riservato solo ed esclusivamente personale precedentemente autorizzato, e dunque non sarà possibile accedervi da semplici spettatori.



In rosso, infine, è indicato il varco di uscita pubblico posizionato all'inizio di Via Vittorio Veneto: quello sarà il punto di uscita per tutti gli spettatori che potranno poi imboccare una delle varie traverse appositamente indicate con i cartelloni di uscita al fine di raggiungere le proprie auto o i mezzi di trasporto.



L'amministrazione rende infine noto che i residenti all’interno dell’area potranno accedere all’evento in qualunque tempo dal varco dedicato di Via Messinetti dietro esibizione di un documento di identità che certifichi l'indirizzo di residenza. Gli eventuali ospiti dei residenti dovranno invece accedere dagli ordinari varchi di ingresso.