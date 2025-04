Comune di Crotone, si dimette l’assessore Maria Bruni: si va verso un rimpasto

Maria Bruni

"Venute meno le condizioni per proseguire il mandato di Assessore della Giunta Comunale del Comune di Crotone con delega alle Attività produttive, fiere e mercati, turismo, crocieristica e politiche del lavoro, questa mattina ho dato le mie dimissioni".

Questa la loconica comunicazione che l'assessore Maria Bruni ha affidato ad una mail, questa mattina, per annunciare il suo abbandono dell'esecutivo Voce.

Il sindaco pitagorico, in merito, ha confermato la decisione dell'ormai ex assessore, che era in carica dall'1 febbraio del 2022.

"Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento a Maria per il suo impegno, la sua dedizione e il suo costante lavoro a favore della nostra comunità. In questi anni - ha detto Voce in una nota - grazie alla sua competenza e passione, sono stati portati avanti numerosi progetti che hanno contribuito al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. La sua esperienza e il suo spirito di servizio resteranno un patrimonio importante per l'amministrazione comunale. Sono certo che Maria continuerà, anche in altro ruolo, a contribuire al benessere della nostra città. Gli auguro il meglio per il futuro”, ha concluso il sindaco.

Voce ha fatto sapere che proseguirà ora con un "processo di riorganizzazione della Giunta, con l'obiettivo di garantire la continuità e l'efficacia delle azioni amministrative in corso": leggasi rimpasto.