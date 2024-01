Crotone, incontro tra il presidente Occhiuto ed il sindaco Voce

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, accolto dal sindaco di Crotone Voce, ha fatto visita alla Casa Comunale. Un incontro cordiale al quale hanno partecipato componenti della Giunta e Consiglieri Comunali.

Il ricordo del successo di immagine per la città successivo all’Anno che Verrà è ancora presente ma il presidente Occhiuto ha assicurato al sindaco "il massimo impegno per Crotone" così come ha avuto modo anche di scrivere nel registro d’onore lasciando un affettuoso messaggio: “alla Città di Crotone, ricca di storia, di bellezze naturali, di cultura e purtroppo ricca anche di crediti verso la Regione e lo Stato. Con l'impegno di restituirle orgoglio e ricchezza e con vera gratitudine per l'affetto che mi regala"