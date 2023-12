Catanzaro: scoperti e sequestrati oltre tre quintali di prodotti pirotecnici

Anche nel territorio catanzarese le forze dell’ordine sono impegnate nelle attività di controllo contro la vendita illegale di fuochi d’artificio, che durante le feste, soprattutto a capodanno, sono causa di ferimenti, anche tra i più giovani.

Nel corso della giornata di ieri, così, la Squadra Amministrativa della Divisione Pas e del Nucleo Regionale Artificieri, intervenuti in un negozio della zona a sud di Catanzaro, hanno ritrovato degli articoli pirotecnici stoccati, in spregio alle norme di pubblica sicurezza, all’interno di un deposito non idoneo.

Complessivamente sono stati sequestrati numerosi articoli omologati CE, contenenti oltre 27 chili di prodotti esplodenti di genere pirotecnico, dei quali più di 7 chili non vendibili nell’esercizio commerciale in questione perché non autorizzato. Il titolare del negozio è stato denunciato.

Nei giorni precedenti, invece, gli agenti del Commissariato di Catanzaro Lido hanno individuato un 44enne rom alla guida di un’auto nella quale sono stati ritrovati 80 chili di materiale pirotecnico che, con l’ausilio degli Artificieri, sono stati sequestrati. La vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo perché il conducente era, anche, senza patente.

Ancora i poliziotti di Lido in una abitazione di viale Isonzo, al momento disabitata, hanno scovato circa 200 chili lordi di materiale esplodente, consistente in circa 14 mila articoli pirotecnici che sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso le indagini per risalire a chi li abbia nascosti.