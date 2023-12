Vigile urbano preso a calci e spintoni da un cittadino. Denunciato

Ha preso a calci e spintoni un vigile urbano che stava regolando la viabilità per poi darsi alla fuga, ma è stato rintracciato dagli stessi vigili che lo hanno denunciato per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento.

L’agente aggredito è stato poi portato in ospedale, al Gom di Reggio Calabria, dove i sanitari gli hanno diagnosticato delle lesioni in varie parti del corpo giudicate guaribili in una ventina di giorni.

È accaduto a Scilla, nella frazione Favazzina, e protagonista della vicenda è stato un cittadino del luogo. Un gesto che la Commissione straordinaria che gestisce il Comune dopo il suo scioglimento per presunti condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha definito “vile”. “Simili episodi - hanno aggiunto - non fermeranno l'azione di ripristino della legalità nel solco del quale si sta muovendo l'azione amministrativa”.