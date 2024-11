Dopo un incidente mette a soqquadro il pronto soccorso, bloccato col taser

Con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesione aggravata, gli agenti delle Volanti di Vibo Valentia hanno arrestato una persona dopo essere intervenuti nella notte per un incidente stradale autonomo verificatosi nei pressi della Scuola Allievi Agenti della Polizia.

Il mezzo coinvolto, viaggiando ad una velocità non commisurata alle vie del centro cittadino, è andato ad impattare contro un edificio pubblico.

Individuato e fermato, il conducente - che in un primo momento si era repentinamente dileguato a piedi - è apparso in un evidente stato di ebbrezza alcolica per cui i poliziotti hanno deciso di sottoporlo all’etilometro, ma soprassedendo perché l’uomo necessitava di essere portato in ospedale, proprio a seguito del sinistro.

Giunto nel Pronto Soccorso, il soggetto ha però iniziato ad assumere atteggiamenti non collaborativi, dapprima spogliandosi ed iniziando ad urinare all’interno dei locali dove erano presenti altri pazienti, poi imprecando e oltraggiando gli agenti che cercavano di contenerlo.

Sottratta agli operatori sanitari una siringa con l’ago aperto, ha così iniziato a brandirla contro gli operatori, danneggiando gli interni del nosocomio e scagliandosi contro i poliziotti che, per garantire l’incolumità dei sanitari e pazienti presenti, sono stati costretti ad usare il taser, ristabilendo così una situazione di tranquillità all’interno del presidio.

Il soggetto, come disposto dalla Procura della Repubblica, è stati arrestato e denunciato alla competente Autorità giudiziaria anche per oltraggio, interruzione di pubblico servizio e atti osceni in luogo pubblico. Nella stessa circostanza è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza.