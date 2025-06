Nudo per strada aggredisce auto e poliziotti, bloccato col taser

Completamente nudo vagava lungo la provinciale 22, cercando di fermare, in modo aggressivo, i veicoli di passaggio. Protagonista un uomo finito oggi in arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, oltre che denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, atti osceni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

I fatti risalgono alla mattinata di giovedì scorso, 19 giugno: i poliziotti della Squadra Volante di Tropea sono intervenuti nella frazione di Santa Domenica di Ricadi, in Località Torre Marino, dove era stata appunto segnalata la presenza dell’uomo.

Giunti sul posto, gli agenti lo hanno così seguito fin dentro un terreno vicino, cercando invano di instaurare con lui un dialogo, dato che si mostrava poco collaborativo.

Mentre si adoperavano per metterlo in sicurezza, sono stati aggrediti e per immobilizzarlo hanno dovuto far ricorso al Taser, la pistola ad impulsi elettrici. Successivamente è arrivato da Vibo Valentia anche il 118 che lo ha preso in carico per le cure del caso.

Dopo le comunicazioni di rito con l’Autorità Giudiziaria quel che concerne l’arresto, e dato che i sanitari hanno paventato la necessita si altri accertamenti sanitari, l’uomo è stato liberato per effettuare i relativi trattamenti sanitari.