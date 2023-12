Notte agitata nell’ospedale di Corigliano-Rossano, medici e infermieri aggrediti

Notte complicata all’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano-Rossano, dove un paziente, in evidente stato di alterazione, ha danneggiato seriamente i locali del nosocomio aggredendo anche un medico, gli infermieri ed anche un carabiniere.

Il giovane, già noto ai sanitari e alle Forze dell’Ordine, avrebbe perso il lume della ragione distruggendo porte, suppellettili e computer all’interno dello Spoke.

Il tempestivo l’intervento dei militari ha limitato la devastazione nei locali da parte del coriglianese e, nonostante si fosse dovuto interrompere il servizio di Pronto Soccorso, si sono adoperati affinché le condizioni dell’ospedale fossero ristabilite nel minor tempo possibile e riprendendo il servizio a favore della cittadinanza.

Il paziente, con un’operazione non facile è stato arrestato per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pm di turno è stato sottoposto ai domiciliari dove rimarrà a disposizione della Procura di Castrovillari diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio, fino al giudizio per direttissima.