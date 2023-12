Pizzicati mentre tentano di rubare un autocarro: tre arresti a Rende

Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato, nei giorni scorsi, mentre tentavano di rubare un autocarro parcheggiato per strada. Lo rendono noto i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, che nel corso di un pattugliamento del territorio hanno notato ciò che stava accadendo intervenendo repentinamente.

Nel dettaglio, il gruppo - composto tra tre soggetti già noti alle forze dell'ordine - si aggirava con il volto coperto in un parcheggio non custodito, dove si trovava un furgone Iveco Daily, al quale era stato rotto un finestrino. L'immediato intervento dei militari ha permesso di fermare i tre soggetti ed arrestarli per tentato furto aggravato.

Al termine delle formalità di rito, per tutti sono stati disposti gli arresti domiciliari.