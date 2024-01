Sellia Marina. Natale movimentato, due arresti per maltrattamenti ed evasione

Festività natalizie impegnative per i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, che in pochi giorni hanno arrestato due persone. Nel primo caso si tratta di un 53enne del posto, ma domiciliato a Simeri Crichi, nel catanzarese, che è finito in manette arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna ed a seguito dell’abuso di alcolici.

Secondo i carabinieri l’uomo avrebbe aggredito la partner procurandole dei graffi e dei lividi in faccia: vicende che durerebbero da circa un anno.

Il giorno dello scorso Natale, invece, i militari della Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 40enne per evasione dai domiciliari, e per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, nello specifico, sebbene fosse già ai domiciliari col braccialetto elettronico, è stato protagonista di un incidente stradale autonomo.

Secondo quanto riferito dai militari, in evidente stato di agitazione, si è poi dimostrato non collaborativo ed aggressivo nei confronti dei carabinieri, ponendo resistenza, cercando di divincolarsi e colpirli a calci, oltre che inveendo pubblicamente nei loro confronti con minacce e frasi oltraggiose.

Dopo essere stato condotto nei locali della Compagnia di Sellia Marina per le formalità di rito ed affidato al personale medico sanitario del 118 per le cure del caso, il 40enne è stato accompagnato ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.