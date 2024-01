Crotone cerca una maschera di carnevale, Comune bandisce concorso. Come partecipare

È stato pubblicato l’avviso per la realizzazione della maschera ufficiale di carnevale della città di Crotone. Lo rende noto l'assessore alla cultura Nicola Corigliano, che sottolinea: "come aveva anticipato nelle settimane scorse, l’amministrazione ha lanciato un concorso di idee che porti alla creazione di una maschera carnevalesca ufficiale della città di Crotone". C'è tempo fino al 25 gennaio per presentare le proprie idee.



“L’iniziativa rientra nell’ambito dei progetti di valorizzazione del territorio ed intende coinvolgere enti, scuole, associazioni, cittadini invitando ad una riflessione metodologica sul significato e le origini della maschera che porti alla creazione condivisa della maschera carnevalesca" prosegue l'assessore. "È anche una occasione per rafforzare il senso di appartenenza e per stimolare la coesione sociale".

Nell’avviso è specificato che il progetto della maschera dovrà includere anche un costume e dovrà essere realizzato su file multimediale. Il progetto dovrà essere contraddistinto dai caratteri dell’originalità. La maschera dovrà racchiudere un significato filosofico/scientifico, antropologico ed illustrare un percorso inclusivo, democratico e sociale e prendere spunto dai miti e dalle storie, dalle arti, dai mestieri, dai sapori del territorio.