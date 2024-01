Corigliano, prestare attenzione per malfunzionamento dell’ illuminazione in Contrada San Francesco

A causa di un danneggiamento ad alcuni impianti elettrici, probabilmente causato da petardi, da ieri sera si registrano malfunzionamenti della pubblica illuminazione di Contrada San Francesco, allo scalo di Corigliano.

L'Amministrazione ha già sollecitato la riparazione dei guasti ed il gestore del servizio, di concerto con Enel, da ieri sta lavorando per ripristinare il servizio. Fin quando non sarà riattivata l'illuminazione, si raccomanda la massima cautela ed attenzione, soprattutto per automobilisti e pedoni.