Pioggia di milioni con la Lotteria Italia, ma in Calabria ci si consola con 60 mila euro

L’attesa è finita. In diretta televisiva, ieri sera, Amadeus, reduce tra l’altro dal capodanno in Calabria, ha dato letteralmente i numeri, quelli cioè dei biglietti vincenti della Lotteria Italia che, quest’anno, la Calabria la tocca ma solo di sguincio, con appena tre premi di consolazione da 20 mila euro ciascuno venduti tutti e tre nel cosentino, due a Castrovillari (coi biglietti P 365467 ed E 181781) ed uno a Tarsia (I 226966).

Per il resto, ovvero quanto alle vincite maggiori, per quella più alta, da 5 milioni, il ticket vincente (F306831) è stato venduto a Milano; il secondo da 2,5 milioni (M382938) è stato acquistato invece a Campagna, nel salernitano; a seguire, il terzo da 2 milioni (I191375) è stato staccato ad Albuzzano, in provincia di Pavia; poi il quarto da 1,5 milioni (C410438) che è stato venduto a Roncadelle, nel bresciano; ed infine il quinto da 1 milione (N454262) che è stato venduto a Montescudo Monte Colombo, Rimini.

Ci sono però altri quindici premi cosiddetti di seconda categoria e da 100mila euro ciascuno ed altri 190 di terza categoria da 20mila euro l’uno.

I PREMI DI SECONDA CATEGORIA

P 192527 Venduto A QUARTU SANT’ELENA CA M 245885 Venduto A PIETRASANTA LU F 131600 Venduto A POLESINE ZIBELLO PR F 214883 Venduto A TRIESTE TS D 393404 Venduto A CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ I 466701 Venduto A CIVITELLA VALDICHIANA AR I 257605 Venduto A NAPOLI NA I 063968 Venduto A PIACENZA PC N 200785 Venduto A EBOLI SA L 207346 Venduto A OTTAVIANO NA C 071644 Venduto A CATANIA CT M 404056 Venduto A ROMA RM P 244070 Venduto A FIGLINE E INCISA VALDARNO FI M 462363 Venduto A ROMA RM L 327933 Venduto A SALACONSILINA SA

I PREMI DI TERZA CATEGORIA