Weekend di sangue sulle strade calabresi, tre morti in poche ore

Carlo Rago, una delle tre vittime della strada (Foto: Fb)

Tre diversi incidenti, altrettante tragedie che hanno reso questo week end di giugno decisamente nero. Dopo il dramma ieri sera sulla Ss 713 trasversale delle Serre, ad Argusto, nel catanzarese, dove in uno scontro tra due auto ha perso la vita una donna (QUI), nel giro di poche ore altre due persone, entrambe motociclisti, hanno perso la vita nel cosentino.

A Bisignano, su un rettilineo di via Principe di Piemonte, a poca distanza dalla chiesa di San Domenico, un centauro 35enne, Carlo Rago, avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra e sbattendo fatalmente la testa contro un’auto parcheggiata a bordo strada. Inutili gli immediati soccorsi, per il giovane non c’era purtroppo più nulla da fare.

Qualche ora più tardi, poi, il terzo drammatico incidente, a Castrovillari, in contrada Ciminita, dove in uno scontro frontale tra una vettura e una moto ad avere la peggio è stato il centauro.