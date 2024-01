Tragedia sfiorata a Rovito: per il maltempo crolla un muro della scuola

Nessuno è rimasto ferito ma rimane la paura per un crollo improvviso e che ha riguardato, in parte, l'edificio scolastico di Rovito, nel cosentino. Questa mattina infatti una porzione del muro di cinta che circonda l'edificio scolastico è improvvisamente crollata, riversandosi sulla strada.

Una conseguenza diretta del maltempo che imperversa sull'area da giorni, e che sta mettendo a dura prova sopratutto l'area tirrenica. A rendere noto l'episodio il primo cittadino Giuseppe De Santis sui profili social dell'ente.

"A causa di scivolamento di una coltre superficiale di terreno è crollato una parte del muro di cinta del lato nord dell’edificio scolastico di Rovito centro. Fortunatamente non c’è stato alcun danno a persone e cose. La zona al momento è stata messa in sicurezza e la situazione risulta essere sotto controllo" spiega sempre in sindaco. "A seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico comunale si è evidenziato come il fenomeno sia localizzato e non interessa la sicurezza della scuola, per cui la scuola rimarrà regolarmente aperta e appena possibile si procederà al ripristino del danno".