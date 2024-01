Longobucco, anziano muore cadendo in dirupo: era riuscito a chiamare i soccorsi

Un drammatico incidente è avvenuto ieri sera in un'area rurale di Longobucco, dove un ottantunenne del posto è morto a seguito di una rovinosa caduta in un dirupo. È stato lo stesso malcapitato a chiamare i familiari allertando così i soccorsi, che però, giunti sul posto, lo hanno trovato privo di vita.

Secondo quanto ricostruito, l'anziano si stava recando in una sua proprietà di campagna quando, per motivi ancora non del tutto chiari, sarebbe scivolato nel dirupo cadendo per diversi metri. Sul posto sono prontamente giunti i familiari assieme ai soccorritori, ma si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare il corpo.