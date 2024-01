Aggredisce la compagna con un bastone, poi spacca il setto nasale al padre

Un 34enne reggino con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza dalle Volanti della Questura con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati entrambi aggravati e che si ritiene subiti dalla compagna e dal padre di quest’ultima.

Gli agenti, dopo una chiamata al 113, sono intervenuti a casa della vittima, che si trovava in compagnia proprio del papà. La donna, di 31enne, ha così riferito di esser stata minacciata con un grosso coltello da cucina, alla presenza di una dei suoi quattro figli minorenni, dal compagno (il 34enne appunto) che gli avrebbe anche preso il cellulare.

La stessa, approfittando poi dell’assenza dell’uomo, si è allontanata dall’abitazione insieme ai figli ed è andata dalla zia, che abita vicino, successivamente raggiunta in strada dal padre.

E proprio mentre quest’ultimi erano insieme per strada, a bordo di un’auto sarebbe arrivato il compagno che avrebbe tentato di colpirla con un bastone, ma l’intervento del padre non glielo avrebbe permesso; padre che per questo si sarebbe anche beccato tre testate dal 34enne, finendo a terra.

Sulla base di quanto dichiarato dalla donna, la polizia è messa alla ricerca dell’uomo e lo ha rintracciato nella sua abitazione, dove, durante una perquisizione, i è ritrovato un bastone ed un coltello che si ritiene siano stati utilizzati poco prima, oltre a 24 cartucce di fucile di vario calibro.

Entrambe le vittime hanno denunciato formalmente quanto accaduto e, il padre della donna è stato trasportato in ospedale e curato per la frattura del setto nasale, con una prognosi di circa un mese.

Il 34enne si è visto convalidare l’arresto e per lui si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Arghillà.