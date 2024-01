Calcio a cinque femminile. La Royal team Lamezia torna in campo contro il Molfetta

Dopo un lungo stop dovuto alla pausa natalizia riprende il campionato di serie A di calcio a 5 femminile. La T&T Royal Lamezia accoglie al Palasparti la Femminile Molfetta.

Una partita ostica, contro un avversario temibile che occupa la quinta posizione in classifica e che tanto ha impressionato nel match d’andata. Le biancoverdi, dopo le tre vittorie di fila che hanno permesso di dare ossigeno in classifica e morale, sono chiamate alla conferma.

Abbiamo raggiunto il mister Enzo Iamunno che dichiara: “Abbiamo avuto tempo per poter riposare e staccare un pò nel periodo natalizio, dopo un intenso girone di andata che ovviamente è stato complicato in quanto lo spessore della categoria e le difficoltà iniziali di una squadra completamente esordiente ci hanno fatto partire in modo molto brusco, però con pazienza e fiducia siamo andati avanti con la consapevolezza di poter fare bene. Detto questo, ora siamo concentrati sul girone di ritorno, lavorando settimana per settimana partita per partita. Il nostro obiettivo sarà fare sicuramente più punti e raggiungere quanto prima una posizione che ci consentirà di giocare con una pressione mentale più leggera, daremo il massimo contro tutti!".

"Riguardo la rosa, c’è stato un rientro più che un arrivo, Laiana è stata una delle protagoniste della scorsa stagione e meritava la vetrina della serie A, sono certo che la sua professionalità aiuterà la squadra. Riguardo l'uscita di Colucci, è stata fatta una valutazione ampia con la società riguardo diversi aspetti e si è convenuti a questa scelta, da parte mia ringrazio Carola per l'impegno e per il contributo in campo augurandole tante soddisfazioni. La Royal continua il suo percorso con dedizione e sacrificio per fare il meglio possibile per la società e per il gruppo lavoro”, ha concluso.