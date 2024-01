Calcio a 5 femminile, la T&T Royal Lamezia puntella la rosa: torna Federica De Sarro

Federica De Sarro

Puntella ulteriormente la rosa la T&T Royal Lamezia che annuncia Federica De Sarro. Per la pivot è un ritorno nella squadra nella quale è cresciuta e per la quale ha indossato anche la fascia di capitano.

Federica - che andrà a coprire lo spazio vuoto lasciato da Carola Colucci, passata alla Lazio - ha già effettuato qualche allenamento con la squadra e sarà abile e arruolabile per il match di oggi con la Femminile Molfetta.

“Sono molto felice di essere tornata - ha detto la giocatrice - Torno sicuramente con più esperienza, ma anche con tanta voglia di dimostrare e dare un contributo alla squadra per raggiungere l’obiettivo nel minor tempo possibile”.

“Appena arrivata ho ritrovato qualche mia vecchia compagna che come sempre mi ha accolto e fatto sentire a casa, quasi come se non me ne fossi mai andata. Per quanto riguarda il mister e le nuove compagne posso dire che sono tutti determinati e pieni di fame e con voglia di dimostrare che possiamo dire la nostra in questa seconda parte di campionato” ha concluso De Sarro.