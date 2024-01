Calcio a 5 femminile. La Royal Lamezia lotta ma esce comunque sconfitta col Molfetta

Nel primo match del girone di ritorno di futsal femminile, la squadra biancoverde calabrese mette in difficoltà le pugliesi ma non riesce a portare a casa il risultato.

La T&T Royal Lamezia si presenta con la sua formazione tipo, in panchina i neo acquisti Laiana Ferreira e De Sarro. Prima dell’incontro un minuto di raccoglimento per la giovane lametina Rosalinda Falvo, prematuramente scomparsa.

Dopo una iniziale fase di studio arriva il primo squillo di Molfetta con Foti che su indecisione della difesa biancoverde, mette in difficoltà Pepe che para in due tempi.

Dopo un minuto è Bruninha che a seguito di un uno due con una compagna va alla conclusione, ma Pepe risponde ancora presente. La prima occasione Royal arriva al 6’14 con un tiro di Getulio, pronta la risposta del portiere ospite.

Dopo un minuto le lametine vanno vicine al vantaggio con un bel contropiede di Jokisalo che tira ma la palla colpisce l’esterno del palo.

A 7’17 Belàm, su azione di corner, tira di prima intenzione, Pepe spedisce sulla traversa. Forcing delle pugliesi con Vanessa che a 8’17 recupera un pallone a centrocampo e tira in porta, palo pieno.

Errore nel retropassaggio della Royal e calcio di punizione, Vanessa prende il palo esterno alla destra di Pepe. Al 13’ Molfetta trova il vantaggio con Foti che con un bel colpo di tacco conclude una bella azione ospite.

Reagisce la Royal con un contropiede di Getulio che mette a terra Oselame ma la conclusione lascia a desiderare. Al 16’ occasionissima di Julia Ferreira su ottimo assist di Getulio ma da buona posizione tira alto.

Si va al riposo. Al rientro si vede una Royal più determinata. Ad 1’30 il primo squillo di Julia Ferreira, ma Oselame neutralizza. Il gol è nell’aria e arriva dopo 30 secondi grazie a Jokisalo che con un grandissimo diagonale batte il portiere ospite. Buon momento della Royal che costringe le pugliesi a giocare col portiere molto avanzato.

Al 3’45 attacca Molfetta con il portiere oltre la metà campo, recupera palla Julia Ferreira che calcia in porta col destro ma la sfera è abbondantemente fuori.

Al 5’ punizione contestata di Belàm, deviazione di Julia Ferreira, para sulla linea Pepe ma secondo gli arbitri la palla ha varcato la linea di porta.

Subìto il gol la Royal si catapulta in avanti ma dopo un giro di lancette subisce il 3-1 con un letale contropiede ospite, Foti da sola sulla linea non può fare altro che insaccare.

Al 9’ contropiede velenoso di Molfetta che si presenta con tre giocatrici davanti a Pepe che ipnotizza le avversarie. Al 10’43 splendido uno-due Jokisalo Laiana, sinistro dell’italo brasiliana e ottima risposta del portiere.

Al 12’48 attacco di Julia Ferreira che tira in porta, Oselame devia in angolo. Le due squadre lottano a centrocampo. A 17’30 la Royal mette il portiere di movimento ma pasticcia e favorisce Vanessa che beffa le avversarie e segna a porta vuota.

A 90 secondi dal termine miracolo di Oselame che su tiro ravvicinato di Jokisalo salva la propria porta. A 12 secondi tiro telefonato di Julia Ferreira che per poco non beffa Oselame. Ad un secondo dal gong arriva il gol di Federica De Sarro che accorcia le distanze per la Royal.

Una buona partita delle biancoverdi che danno del filo da torcere al Molfetta ma condizionate dai due gol nel giro di 3 minuti. Prossimo match in trasferta sabato 20 con la Lazio: diretta su Futsal TV.