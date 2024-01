Trionfo di creatività al Liceo Scientifico ‘Luigi Siciliani’ col Booktrailer Festival

Italo Calvino e Agatha Christie, Mark Twain e Jules Verne, Ray Bradbury e Andrea Camilleri. E poi Mark Haddon, Elsa Morante e Luis Sepulveda. Con questi mostri sacri della letteratura si sono cimentati gli studenti delle seconde e delle quarte classi del Liceo Scientifico ‘Luigi Siciliani’ di Catanzaro, in un particolare concorso interno intitolato Visioni di carta.

Perché la carta, profumata e frusciante, dei libri è diventata video, musica, immagini. Trailer, proprio come quelli del cinema; booktrailer, per la precisione. Un invito alla lettura originale ed efficace, in cui i ragazzi hanno espresso la propria creatività, cercando di catturare l'essenza delle opere letterarie in modo coinvolgente e innovativo, senza rivelare troppo della trama, ma stuzzicando la curiosità dei lettori/spettatori.

Il Festival, promosso dal Dipartimento di Materie Letterarie del Liceo e organizzato dalla docente referente Teresa Anna Chiodo, si è articolato in una prima fase, dedicata alla realizzazione dei booktrailer, in cui ciascuna classe, suddivisa in almeno due gruppi di lavoro, ha realizzato i video promozionali ispirati ai libri, scelti in autonomia. Poi, in ogni classe sono stati selezionati i booktrailer ammessi alla fase finale, che si è svolta in due momenti.

Martedì 19 dicembre una giuria costituita dai rappresentanti degli studenti delle terze e quinte classi ha visionato i lavori, esprimendo la propria valutazione su ciascuno dei booktrailer in finale.

Mercoledì 20 dicembre, infine, si è svolto il Booktrailer Festival vero e proprio. Una giuria di qualità, composta da stimatissime storiche docenti della scuola - Elisabetta Stranieri (Presidente), Mariella Fiorita, Loredana Marzullo, Vincenza Pettinato, Ornella Rizzica e Maria Schipani - competenti e appassionate di libri e lettura, ha assistito alla proiezione di tutti i booktrailer, ha espresso il proprio voto e, facendo una media con le valutazioni degli studenti, ha designato i vincitori di categoria e il primo classificato della manifestazione.

La II D, con Fahrenheit 451, e la II F, con Dieci piccoli indiani, a pari merito, sono risultate vincitrici della categoria Juniores. La giuria ha elogiato la professionalità del montaggio, l’efficacia comunicativa e la proprietà della scelta iconografica di Fahrenheit 451, mentre Dieci piccoli indiani è stato premiato per l’originalità del progetto, la partecipazione degli studenti e la capacità di cogliere l’essenza del testo.

La IV F ha ottenuto il primato nella categoria Seniores, con il booktrailer L'isola di Arturo, di cui sono state apprezzate la ricchezza delle immagini e delle ambientazioni, la consapevolezza degli studenti in video, la pregnanza del racconto. La classe prima classificata in ‘Visioni di carta’ è stata la IV C, con Se una notte d’inverno un viaggiatore, ammirato per la singolare capacità di rappresentare in maniera efficace, originale e intensa il testo, complesso e insidioso. Per ogni categoria, i vincitori hanno ricevuto in premio una pergamena e una Gift Card, da spendere, naturalmente, in libri.

Premiato fuori concorso, con una menzione particolare per la freschezza della narrazione, il booktrailer Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, realizzato da un gruppo di studenti della II H, capitanato da Davide Casaccio.

Tutti i booktrailer finalisti saranno presentati nel corso delle giornate di Open Day del Liceo 'Siciliani' (sabato 13 gennaio e giovedì 25 gennaio) e pubblicati in un’apposita sezione del sito del Liceo.

La dirigente Filomena Rita Folino si è congratulata con i vincitori e con tutti gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione, lodando l’impegno dei docenti e sottolineando come questa iniziativa, assieme alle altre, costituisca uno degli aspetti positivi e stimolanti della scuola.