Bullismo e cyberbullismo: concluso a Catanzaro il ciclo di incontri della Polizia con gli alunni

Si è concluso questa settimana un ciclo di incontri tra la Polizia di Stato e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Casalinuovo – Catanzaro Sud”. Un percorso svoltosi in tre giornate, il 24 ottobre, il 4 e 5 novembre con la partecipazione di tutte le classi di secondo grado, dei docenti e della dirigente scolastica.

Le tematiche principali degli incontri, il bullismo e cyberbullismo, sono state trattate da personale specializzato della Divisione Anticrimine della Questura e della Sezione Polizia Postale di Catanzaro, che hanno illustrato le due tematiche ed i comportamenti da adottare con senso di responsabilità, rispetto e consapevolezza, come riconoscere il “bullo” e come usare in sicurezza internet e i canali social, nonché le misure a tutela, tra cui i provvedimenti di ammonimento dei minori in materia di bullismo.

I ragazzi hanno partecipato attivamente ai diversi momenti degli incontri, dimostrandosi sensibili e interessati agli argomenti trattati, grazie anche all’impegno della loro scuola che presta particolare attenzione con specifiche iniziative. Durante gli incontri, gli alunni hanno potuto partecipare a brevi dimostrazioni del personale del Nucleo Regionale Artificieri, del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

"Il mondo della cultura e le scuole in particolare, sono il volano della legalità, fatta di rispetto delle regole, ma soprattutto della consapevolezza di sé e degli altri, della responsabilità dei sani comportamenti che ciascuno deve adottare a partire dalla giovane età, ed è per tutto questo che la Polizia di Stato è da sempre impegnata con le giovani generazioni, nella convinzione che la multiattorialità delle Istituzioni possa rafforzare il percorso educativo delle giovani generazioni, per affrontare con sicurezza da cittadini le sfide della società di oggi", commentano le forze dell'ordine.