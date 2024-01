Negozio a fuoco a Lamezia Terme, fiamme rischiano di propagarsi ai vicini

Un incendio divampato in un negozio, una libreria e rivendita di articoli religiosi, in via Giosuè Carducci a Lamezia Terme, sta tenendo impegnate da stamani le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, supportare da una autobotte per il rifornimento idrico.

Da quanto riferito dagli stessi pompieri, le fiamme si presume siano state originate da un corto circuito. I vigilfuoco hanno quando estinto completamente le fiamme evitando che potessero propagarsi ai locali adiacenti.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano fortunatamente feriti.