Maltempo, in arrivo neve, venti e mareggiate: allerta gialla su parte della Calabria

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire un po' tutto il centro-sud: lo rende noto la Protezione Civile, che ha diramato l'allerta gialla in quattro regioni per forti raffiche di vento, scariche di pioggia ed intense nevicate.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, venerdì 19 gennaio, nevicate in graduale calo fino a 600-800 metri sulla Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Dalla sera-notte di oggi si prevedono inoltre venti da forti a burrasca nord-orientali su Lazio settentrionale, settori appenninici di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, con raffiche di burrasca forte specie sulla Puglia meridionale e sui settori ionici della Calabria.

Dal primo mattino di domani, sabato 20 gennaio, l’avviso prevede infine il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana, con particolare riferimento ai settori appenninici e costieri. Forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, sabato 20 gennaio, allerta gialla su ampi settori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.