Nella libreria gli trovano coca e hashish per oltre 250 dosi, scattano le manette

Sono scattate le manette per un 55enne cosentino che durante una perquisizione si è scoperto avesse nascosto in una libreria 40 grammi di cocaina suddivisi in sette involucri termosaldati, oltre ad altri due di involucri con dentro circa 4 grammi di hashish in ed un bilancino elettronico di precisione.

Dagli accertamenti si è poi stabilito che dalla droga ritrovata sarebbe stato possibile ricavare 204 singole dosi di cocaina ed altre 49 di hashish.

Il tutto è stato ovviamente sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro che hanno anche arrestato il 55enne in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti.

Arresto che a seguito del giudizio direttissimo è stato convalidato dal Tribunale locale che ha applicato all’uomo l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.