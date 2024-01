Nevica in Calabria, spargisale in azione su autostrada e statali

Se nelle zone di mare la Calabria è interessata da pioggia e forti raffiche di vento, le zone di montagna, quanto a maltempo, non sono da meno.



Difatti nelle ultime ore, le squadre Anas sono impegnate con mezzi sgombraneve e spargisale per garantire la sicurezza sulle strade ed una corretta viabilità.

L’ondata di maltempo si è focalizzata soprattutto nella provincia di Cosenza dove, appunto, stanno intervenendo dodici operatori con sette mezzi, in particolare sulla statale 107 'Silana Crotonese' tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore, sulla 177 'Silana di Rossano' a Longobucco, sulla 504 'Di Mormanno' a Papasidero e sulla 481 'Della Valle del Ferro' tra Oriolo e Castroregio.

Colpita inoltre la A2 'Autostrada del Mediterraneo' dove attualmente stanno operando 28 mezzi e 20 operatori, in particolare nel tratto tra Polla a Salerno e Laino, e tra Mormanno e Campotenese. Numerosi anche gli interventi di soccorso ai veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali.

Anas ricorda che "fino al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada".