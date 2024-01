Vigilfuoco di Crotone presenti al 38° Campionato italiano di sci alpino in Trentino

Anche quest’anno al 38° campionato italiano sci alpino e nordico, il Comando dei Vigili del fuoco di Crotone è stato presente con una rappresentanza, tre sciatori ed uno snowboarder. “Tanti i km affrontati ma ne è valsa la pena” questa è la dichiarazione al rientro dei partecipanti.

La località che ha ospitato l’evento quest’anno è stata la Val Di Fiemme in Trentino Alto Adige, oltre 1200 i partecipanti, molti con famiglie a seguito, tutto il comprensorio si è colorato di rosso, visti i tanti mezzi Vf in circolazione. “Accoglienza ad alti livelli” continuano a dichiarare, “siamo stati accolti e coccolati per tutto il periodo della manifestazione, siamo contenti dell’ottimo risultato, da sottolineare l’ottavo posto di categoria dello snowboard che tra quasi 200 riders di giovane età ha si è fatto notare, promettendo di portare a casa un podio nei prossimi eventi”.

Presenti alla cerimonia di apertura il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’ assessore artigianato e commercio, promozione sport e turismo, Roberto Failoni, il presidente dell Comunità di Valle Fabio Vanzetta, il presidente della Federazione Luigi Maturi, il dirigente dell’ufficio attività sportive Lamberto Cignitti oltre all’organizzazione del posto, i Vigili del Fuoco Volontari, anche il Capo del Corpo Ing. Carlo Dall’Oppio era presente per dare il proprio saluto ed augurare una buona permanenza agli ospiti atleti arrivati da tutta Italia.

In questo 38° campionato sci alpino da segnalare il 9° di snowboard ed l’8° di sci alpinismo, la valle di Fiemme Obereggen con oltre 100 km di piste ha dato spazio alle emozioni. Il prossimo anno il tutto si sposta in Valle D’Aosta dove i Cigili del fuoco del Comando di Crotone promettono il massimo impegno.