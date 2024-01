Scalea. A fuoco un negozio in pieno centro, non si esclude la matrice dolosa

Un incendio divampato nel pieno della notte scorsa, nel centro di Scalea, ha distrutto un negozio della cittadina tirrenica cosentina, Dal Brigante, su corso Mediterraneo.

Il rogo, divampato nell’attività che si trova a piano terra di una palazzina, ha richiesto l’evacuazione dei residenti, dopo che il fumo ha raggiunto e annerito le pareti fino all’ultimo dei tre piani dell’immobile.

Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza i presenti, e dei carabinieri che hanno già avviato le indagini per comprendere la causa che ha scatenato l’incendio. Non si esclude anche ed ovviamente la pista dolosa.

Preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, che ha etichettato il fatto con un “evento terribile”, facendo sapere poi di avere intenzione - non appena ricevute informazioni chiare sul fatto - di chiedere la convocazione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza.