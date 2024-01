Ztl, Comune Crotone: online l’istanza per l’autorizzazione al transito

Con l'entrata in vigore della Zona a traffico limitato del lungomare di Crotone prevista per il 15 febbraio, è online l'istanza per l'autorizzazione al transito - nel tratto compreso da Piazza Marinai d’Italia a Piazzale ultrà - per le seguenti tipologie di utenze: titolari dell’apposito permesso per i veicoli al servizio di persone invalide; cittadini residenti titolari di box auto.

Occorre scaricare il modulo, compilarlo in tutte le sue parti e presentarlo preferibilmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , oppure a mano all’ufficio protocollo del comune in Piazza della Resistenza.

L'istanza va presentata allegando tutta la documentazione necessaria in base alla categoria per la quale si richiede l’autorizzazione all’inserimento in una lista di targhe autorizzate, denominata “white list”.

Per le altre tipologie e/o eventuali deroghe, sarà cura dell'amministrazione pubblicare un nuovo avviso dopo l'approvazione dell'apposito disciplinare Ztl.